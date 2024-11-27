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МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024
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17:23 27.11.2024 (обновлено: 17:27 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/soglasheniya-1986049457.html
МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем
МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024
МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем
РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:23
2024-11-27T17:27
ливан
в мире
израиль
россия
мария захарова
биньямин нетаньяху
сша
хезболла
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренность между Ливаном и Израилем о прекращении огня."Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключенные, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее расширение боевых действий. Но они должны быть реально действующими", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке требуется комплексное и справедливое решение, которое обеспечивало бы баланс интересов всех сторон.Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241127/soglashenie-1985923111.html
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985891881.html
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ливан, в мире, израиль, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, В мире, Израиль, Россия, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, США, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем

В МИД заявили, что позитивно смотрят на соглашения, останавливающие насилие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренность между Ливаном и Израилем о прекращении огня.
"Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключенные, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее расширение боевых действий. Но они должны быть реально действующими", - сказала она в ходе брифинга.
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Иран поддержал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном
Вчера, 08:50
По ее словам, для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке требуется комплексное и справедливое решение, которое обеспечивало бы баланс интересов всех сторон.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном
26 ноября, 23:04
 
ЛиванВ миреИзраильРоссияМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуСШАХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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