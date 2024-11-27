https://ria.ru/20241127/soglasheniya-1986049457.html

МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем

МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024

МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем

РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:23

2024-11-27T17:23

2024-11-27T17:27

ливан

в мире

израиль

россия

мария захарова

биньямин нетаньяху

сша

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренность между Ливаном и Израилем о прекращении огня."Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключенные, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее расширение боевых действий. Но они должны быть реально действующими", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке требуется комплексное и справедливое решение, которое обеспечивало бы баланс интересов всех сторон.Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241127/soglashenie-1985923111.html

https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985891881.html

ливан

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, в мире, израиль, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024