МИД прокомментировал соглашения между Ливаном и Израилем
В МИД заявили, что позитивно смотрят на соглашения, останавливающие насилие
МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ позитивно смотрит на соглашения, которые могут остановить насилие, но они должны быть действующими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренность между Ливаном и Израилем о прекращении огня.
"Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключенные, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее расширение боевых действий. Но они должны быть реально действующими", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке требуется комплексное и справедливое решение, которое обеспечивало бы баланс интересов всех сторон.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.