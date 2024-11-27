https://ria.ru/20241127/soglashenie-1985923111.html

Иран поддержал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Иран поддержал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 27.11.2024

Иран поддержал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:50

2024-11-27T08:50

2024-11-27T08:50

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ливан

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хезболла

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ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. "Официальный представитель МИД нашей страны Исмаил Багаи, приветствуя сообщение о прекращении агрессии израильского режима против Ливана, подчеркнул решительную поддержку Исламской Республики Иран правительства, народа и (сил - ред.) сопротивления Ливана", - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана. Багаи "подчеркнул ответственность международного сообщества за сохранение мира и стабильности в регионе Западной Азии и оказание эффективного давления на агрессорский израильский режим для прекращения войны против (сектора - ред.) Газа". Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241126/izrail-1985895271.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024