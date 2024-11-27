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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
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02:55 27.11.2024
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:55
2024-11-27T02:55
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Ранее тревогу объявляли в Киеве и еще 10 областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении издания.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 23:31
Ранее тревогу объявляли в Киеве и еще 10 областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Вчера, 15:50
 
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