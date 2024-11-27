https://ria.ru/20241127/smi-1985908150.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:55
2024-11-27T02:55
2024-11-27T02:55
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_171:103:1249:709_1920x0_80_0_0_2154f0a2f15e3bd1f8931c5c63d6b5e8.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Ранее тревогу объявляли в Киеве и еще 10 областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/vzryvy-1985893873.html
https://ria.ru/20241126/vzryvy-1985811917.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_322:0:1267:709_1920x0_80_0_0_9aaf1da4e72240b0deaf3cdc2e6694a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы