https://ria.ru/20241127/smi-1985908150.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:55

2024-11-27T02:55

2024-11-27T02:55

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Ранее тревогу объявляли в Киеве и еще 10 областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины