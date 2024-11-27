https://ria.ru/20241127/siriya-1985911288.html
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера - РИА Новости, 27.11.2024
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера
Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:09
2024-11-27T04:09
2024-11-27T04:09
в мире
ливан
хомс (город)
красный полумесяц
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. "Сирийский Арабский Красный Полумесяц выражает глубокую скорбь и сожаление в связи с потерей добровольца Муханнада Джакиша и ранениями других добровольцев в результате агрессии, направленной на контрольно-пропускные пункты "Аль-Дабусия" и "Аль-Арида" в сельской местности Хомс и Тартус", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что сотрудники организации в момент атаки оказывали помощь раненым.
https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хомс (город), красный полумесяц
В мире, Ливан, Хомс (город), Красный полумесяц
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера
На границе с Ливаном погиб волонтер Сирийского Красного Полумесяца