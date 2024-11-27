https://ria.ru/20241127/siriya-1985911288.html

Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера

Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера - РИА Новости, 27.11.2024

Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера

Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:09

2024-11-27T04:09

2024-11-27T04:09

в мире

ливан

хомс (город)

красный полумесяц

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. "Сирийский Арабский Красный Полумесяц выражает глубокую скорбь и сожаление в связи с потерей добровольца Муханнада Джакиша и ранениями других добровольцев в результате агрессии, направленной на контрольно-пропускные пункты "Аль-Дабусия" и "Аль-Арида" в сельской местности Хомс и Тартус", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что сотрудники организации в момент атаки оказывали помощь раненым.

https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html

ливан

хомс (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, хомс (город), красный полумесяц