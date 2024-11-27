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Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера - РИА Новости, 27.11.2024
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04:09 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/siriya-1985911288.html
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера - РИА Новости, 27.11.2024
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера
Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:09
2024-11-27T04:09
в мире
ливан
хомс (город)
красный полумесяц
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном. "Сирийский Арабский Красный Полумесяц выражает глубокую скорбь и сожаление в связи с потерей добровольца Муханнада Джакиша и ранениями других добровольцев в результате агрессии, направленной на контрольно-пропускные пункты "Аль-Дабусия" и "Аль-Арида" в сельской местности Хомс и Тартус", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что сотрудники организации в момент атаки оказывали помощь раненым.
https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html
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в мире, ливан, хомс (город), красный полумесяц
В мире, Ливан, Хомс (город), Красный полумесяц
Сирийский Красный Полумесяц сообщил о гибели волонтера

На границе с Ливаном погиб волонтер Сирийского Красного Полумесяца

© AP Photo / Omar SanadikiЛюди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии
Люди на пункте пропуска Джайдут-Ябус на границе Ливана и Сирии - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Люди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сирийский Красный Полумесяц сообщил в соцсети Х о гибели своего волонтера и ранении других в результате атаки на пограничные пункты на границе с Ливаном.
"Сирийский Арабский Красный Полумесяц выражает глубокую скорбь и сожаление в связи с потерей добровольца Муханнада Джакиша и ранениями других добровольцев в результате агрессии, направленной на контрольно-пропускные пункты "Аль-Дабусия" и "Аль-Арида" в сельской местности Хомс и Тартус", - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что сотрудники организации в момент атаки оказывали помощь раненым.
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В миреЛиванХомс (город)Красный полумесяц
 
 
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