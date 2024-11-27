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Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 27.11.2024 (обновлено: 13:00 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985975693.html
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 27.11.2024
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю
Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:47
2024-11-27T13:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев. Кроме того, по его словам, во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты и 5 беспилотников над акваторией моря.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю

ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, гражданские объекты не пострадали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев.
Кроме того, по его словам, во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты и 5 беспилотников над акваторией моря.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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