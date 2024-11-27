https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985975693.html

Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю

Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 27.11.2024

Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю

Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:47

2024-11-27T12:47

2024-11-27T13:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев. Кроме того, по его словам, во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты и 5 беспилотников над акваторией моря.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность