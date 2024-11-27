https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985975693.html
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 27.11.2024
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю
Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:47
2024-11-27T12:47
2024-11-27T13:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Атака ВСУ на Севастополь успешно отражена, гражданские объекты в городе не пострадали, было сбито, предположительно, две ракеты над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев. Кроме того, по его словам, во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты и 5 беспилотников над акваторией моря.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Севастополю
ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, гражданские объекты не пострадали