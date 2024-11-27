https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985941082.html
Над Севастополем сбили еще два беспилотника
Над Севастополем сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.11.2024
Над Севастополем сбили еще два беспилотника
В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ, в районе Качи над акваторией сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:25
2024-11-27T10:25
2024-11-27T10:31
севастополь
вооруженные силы украины
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ, в районе Качи над акваторией сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 9.15 мск и отменена спустя 27 минут."В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА", - написал Развожаев в Telegram-канале.Поселок Кача находится на побережье к северу от Севастополя, административно входит в регион.По информации от спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Развожаев попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
https://ria.ru/20241127/sk-1985938264.html
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985872776.html
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севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
Над Севастополем сбили еще два беспилотника
Развожаев: над Севастополем сбили еще два беспилотника