https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985927289.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:19

2024-11-27T09:19

2024-11-27T09:22

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал Развожаев в Telegram-канале.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.

https://ria.ru/20241127/trevoga-1985917797.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность