https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985927289.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:19
2024-11-27T09:19
2024-11-27T09:22
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал Развожаев в Telegram-канале.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.
https://ria.ru/20241127/trevoga-1985917797.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу