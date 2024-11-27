https://ria.ru/20241127/semya-1986110070.html

В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете

В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете - РИА Новости, 27.11.2024

В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете

Семья в США воссоединится спустя 25 лет благодаря публикации фотографии пропавшего мужчины в газете, сообщил офис шерифа округа Лассен в американском штате... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:53

2024-11-27T21:53

2024-11-27T21:53

в мире

лос-анджелес

сша

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cbb4ef2337e1e20043c8698decc26d09.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семья в США воссоединится спустя 25 лет благодаря публикации фотографии пропавшего мужчины в газете, сообщил офис шерифа округа Лассен в американском штате Калифорния. Как следует из заявления, 22 ноября в офис шерифа позвонила женщина, которая рассказала, что ей прислали статью из газеты USA Today, в которой была размещена фотография, предположительно, ее брата, пропавшего в 1999 году. В статье, выпущенной в апреле 2024 года, сообщалось, что в больницу в районе Лос-Анджелеса поступил неизвестный мужчина, которого газета просила помочь опознать. "Женщина объяснила, что ее брат пропал в 1999 году... Помощник шерифа... (вскоре - ред.) вновь связался с женщиной и сообщил ей, что при содействии полиции Лос-Анджелеса удалось установить, что мужчина является ее братом. Семья скоро воссоединится", - говорится в сообщении офиса шерифа. Отмечается, что помощник шерифа смог найти мужчину в одной из больниц Лос-Анджелеса и связался с отделом пропавших людей в городской полиции, после чего следователь из отдела прибыл в больницу и смог опознать неизвестного мужчину как брата той женщины, которая звонила в офис.

https://ria.ru/20241126/mekhiko-1985705397.html

https://ria.ru/20241013/kolorado-1977844368.html

лос-анджелес

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния