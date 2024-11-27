https://ria.ru/20241127/semya-1986110070.html
В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете
В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете - РИА Новости, 27.11.2024
В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете
Семья в США воссоединится спустя 25 лет благодаря публикации фотографии пропавшего мужчины в газете, сообщил офис шерифа округа Лассен в американском штате... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:53
2024-11-27T21:53
2024-11-27T21:53
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семья в США воссоединится спустя 25 лет благодаря публикации фотографии пропавшего мужчины в газете, сообщил офис шерифа округа Лассен в американском штате Калифорния. Как следует из заявления, 22 ноября в офис шерифа позвонила женщина, которая рассказала, что ей прислали статью из газеты USA Today, в которой была размещена фотография, предположительно, ее брата, пропавшего в 1999 году. В статье, выпущенной в апреле 2024 года, сообщалось, что в больницу в районе Лос-Анджелеса поступил неизвестный мужчина, которого газета просила помочь опознать. "Женщина объяснила, что ее брат пропал в 1999 году... Помощник шерифа... (вскоре - ред.) вновь связался с женщиной и сообщил ей, что при содействии полиции Лос-Анджелеса удалось установить, что мужчина является ее братом. Семья скоро воссоединится", - говорится в сообщении офиса шерифа. Отмечается, что помощник шерифа смог найти мужчину в одной из больниц Лос-Анджелеса и связался с отделом пропавших людей в городской полиции, после чего следователь из отдела прибыл в больницу и смог опознать неизвестного мужчину как брата той женщины, которая звонила в офис.
https://ria.ru/20241126/mekhiko-1985705397.html
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния
В США семья воссоединится спустя 25 лет после публикации фото в газете
Семья в США воссоединится спустя 25 лет после публикации фото пропавшего мужчины