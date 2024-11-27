https://ria.ru/20241127/sanktsii-1985904089.html

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 27.11.2024

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду начнут обсуждать новый, 15-й по счету пакет санкций против России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:46

2024-11-27T01:46

2024-11-27T01:46

россия

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владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду начнут обсуждать новый, 15-й по счету пакет санкций против России. Как говорится в повестке предстоящего заседания, которое начнется в 8.30 утра по местному времени (10.30 мск), обсуждение коснется как новых экономических санкций, так и расширения списка персональных ограничений. Пока никаких окончательных решений постпреды принимать не планируют, состоится предварительное обсуждение предложений стран ЕС по новым ограничениям. Ранее СМИ сообщали, что новый пакет антироссийских мер может быть принят Брюсселем до конца 2024 года, в него могут включить ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть более 50 физических лиц и около 30 организаций. СМИ указывали, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских фирм, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей компаний. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985838695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, брюссель, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире