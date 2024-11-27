"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине
Депутаты Гизи и Барч призвали Берлин обеспечить перемирие на Украине к Рождеству
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи, глава фракции "Левых" в бундестаге
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
Грегор Гизи, глава фракции "Левых" в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с предложением о перемирии к Рождеству. Их видеообращение опубликовано на странице Гизи в социальной сети X.
"Правительство (Германии. — Прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — заявил Гизи в обращении.
Как отметили депутаты, разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России запустило эскалацию конфликта на Украине. Даже в Германии кандидат в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиан Мерц угрожает поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания, подчеркивается в обращении.
"Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине", — подчеркнул депутат Барч.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
Ранее в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже предлагал установить временное прекращение огня на Украине на Рождество по православному календарю. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны установить такое перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, однако киевский режим отказался вводить режим прекращения огня для ВСУ.