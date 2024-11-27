Рейтинг@Mail.ru
"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/rozhdestvo-1985917420.html
"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине
"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине
Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:00
2024-11-27T07:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
грегор гизи
левая (партия)
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102352/83/1023528302_0:371:3958:2597_1920x0_80_0_0_15203ea25d89488089889befbd69383c.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с предложением о перемирии к Рождеству. Их видеообращение опубликовано на странице Гизи в социальной сети X."Правительство (Германии. — Прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — заявил Гизи в обращении.Как отметили депутаты, разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России запустило эскалацию конфликта на Украине. Даже в Германии кандидат в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиан Мерц угрожает поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания, подчеркивается в обращении."Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине", — подчеркнул депутат Барч.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.Ранее в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже предлагал установить временное прекращение огня на Украине на Рождество по православному календарю. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны установить такое перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, однако киевский режим отказался вводить режим прекращения огня для ВСУ.
https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html
https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html
https://ria.ru/20241127/putin-1985906056.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102352/83/1023528302_446:0:3958:2634_1920x0_80_0_0_c56f47c0fda9fbc20d64ab2a812dd5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, грегор гизи, левая (партия), бундестаг германии, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Грегор Гизи, Левая (партия), Бундестаг Германии, СВО
"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине

Депутаты Гизи и Барч призвали Берлин обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи, глава фракции "Левых" в бундестаге
Грегор Гизи, глава фракции Левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
Грегор Гизи, глава фракции "Левых" в бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с предложением о перемирии к Рождеству. Их видеообращение опубликовано на странице Гизи в социальной сети X.
"Правительство (Германии. — Прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — заявил Гизи в обращении.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского
05:25
Как отметили депутаты, разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России запустило эскалацию конфликта на Украине. Даже в Германии кандидат в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиан Мерц угрожает поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания, подчеркивается в обращении.
"Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине", — подчеркнул депутат Барч.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
Вчера, 18:19
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
Ранее в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже предлагал установить временное прекращение огня на Украине на Рождество по православному календарю. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны установить такое перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, однако киевский режим отказался вводить режим прекращения огня для ВСУ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Как соловей". В США телеведущего поставили на место после слов о Путине
02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияГрегор ГизиЛевая (партия)Бундестаг ГерманииСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала