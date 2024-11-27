https://ria.ru/20241127/rozhdestvo-1985917420.html

"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине

"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 27.11.2024

"На Рождество". В бундестаге выступили с отчаянным требованием по Украине

Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

грегор гизи

левая (партия)

бундестаг германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102352/83/1023528302_0:371:3958:2597_1920x0_80_0_0_15203ea25d89488089889befbd69383c.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с предложением о перемирии к Рождеству. Их видеообращение опубликовано на странице Гизи в социальной сети X."Правительство (Германии. — Прим. ред.) могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", — заявил Гизи в обращении.Как отметили депутаты, разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России запустило эскалацию конфликта на Украине. Даже в Германии кандидат в канцлеры от Христианского демократического союза Кристиан Мерц угрожает поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания, подчеркивается в обращении."Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине", — подчеркнул депутат Барч.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.Ранее в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже предлагал установить временное прекращение огня на Украине на Рождество по православному календарю. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны установить такое перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, однако киевский режим отказался вводить режим прекращения огня для ВСУ.

https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html

https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985906056.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, грегор гизи, левая (партия), бундестаг германии, сво