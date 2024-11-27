https://ria.ru/20241127/rossiya-asean-1986077523.html

В Малайзии завершился форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН"

В Малайзии завершился форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" - РИА Новости, 27.11.2024

В Малайзии завершился форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН"

Подведены итоги Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН", который состоялся 26-27 ноября в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур, сообщает... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:58

2024-11-27T18:58

2024-11-27T19:01

экономика

малайзия

россия

куала-лумпур

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подведены итоги Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН", который состоялся 26-27 ноября в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". За два дня в работе форума приняли участие более 350 представителей политических, деловых и академических кругов, СМИ, а также эксперты и общественные деятели из 24 стран мира. Организатором выступил фонд "Росконгресс". Форум стал первым крупным мероприятием под брендом Roscongress International. "Форум “Россия – АСЕАН: Мир возможностей” стал одним из крупнейших деловых мероприятий такого рода в стране и регионе за последнее время и уникальной площадкой для развития торговых отношений России и стран Юго-Восточной Азии. В 2023 году товарооборот России со странами АСЕАН достиг рекордного значения и вырос на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. В первое полугодие 2024 года положительный тренд продолжился – прирост составил 20,5%. Проведение бизнес-форума стало ответом на увеличение интереса российского бизнеса к странам АСЕАН и, в частности, к Малайзии, а также закрепило положительную динамику по укреплению торговых позиций России в Юго-Восточной Азии. Уверен, что форум станет важной дискуссионной платформой для обсуждения и широкого освещения вопросов дальнейшего укрепления торгово-инвестиционных связей России со странами АСЕАН в различных сферах", – приводит пресс-служба слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. Отмечается, что акцент в деловой программе форума был сделан на вопросах взаимодействия в области торговли и экспорта, энергетики, цифровой трансформации и информационной безопасности, технологий и инноваций. Отдельные сессии были посвящены медицине, туризму, образованию и роли сообществ выпускников в построении деловых связей между государствами. "Российско-малазийские отношения динамично продвигаются по широкому спектру направлений, что позволяет с оптимизмом смотреть на их будущее. Убежден, что этот форум стал отличной стартовой площадкой для создания и реализации новых проектов, взаимодействия и открытого диалога бизнес-сообщества и представителей власти. Надеюсь, что по итогам мероприятия страны или интеграционное объединение АСЕАН и Малайзия, в частности, станут ближе к России, позволят народам наших стран лучше узнать друг друга и выйти на новые горизонты взаимовыгодных отношений", – отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Наиль Латыпов. Он счел разумным проведение такого мероприятия именно в столице Малайзии не только потому, что она станет председателем Ассоциации в 2025 году, но и в связи с тем, что фактически Куала-Лумпур является "центром региона: до столицы любой из стран "десятки" не более двух часов лета". Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоялся при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Малайзии. Соорганизатор – корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE).

https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

https://ria.ru/20241125/kongress-1985666500.html

малайзия

россия

куала-лумпур

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экономика, малайзия, россия, куала-лумпур, антон кобяков, фонд "росконгресс"