https://ria.ru/20241127/rassledovanie-1985912923.html

Красноярский СК возбудил дело после гибели школьницы в свинарнике

Красноярский СК возбудил дело после гибели школьницы в свинарнике - РИА Новости, 27.11.2024

Красноярский СК возбудил дело после гибели школьницы в свинарнике

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело на жителя деревни Ушанка после убийства школьницы, чье тело покусали свиньи, подозреваемый оставил... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:51

2024-11-27T04:51

2024-11-27T05:01

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ужурский район

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело на жителя деревни Ушанка после убийства школьницы, чье тело покусали свиньи, подозреваемый оставил девушку в загоне, понимая, что на нее могут напасть животные, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Во вторник СК сообщил, что к смерти причастен сосед. Он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, пришел к ним, чтобы в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку."В рамках расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетней девушки в Ужурском районе следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка. Мужчина подозревается в убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления", - говорится в сообщении.По данным следствия, мужчина, чтобы убить скот, взял нож, березовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку. Между ними возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, которые после сжег в печке для сокрытия улик.Как отмечают в пресс-службе регионального СК, мужчина полностью признал вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241109/sun-1982778366.html

https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html

ужурский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ужурский район