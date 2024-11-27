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На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2024
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19:13 27.11.2024 (обновлено: 19:16 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986080023.html
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2024
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков
Иностранные журналисты будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:13
2024-11-27T19:16
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
прямая линия с владимиром путиным
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные журналисты будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, прямая линия с владимиром путиным
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков

Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПеред началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные журналисты будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Песков рассказал об основном посыле заявления Путина
22 ноября, 13:43
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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