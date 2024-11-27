https://ria.ru/20241127/putin-1986080023.html
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2024
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков
Иностранные журналисты будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:13
2024-11-27T19:13
2024-11-27T19:16
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915716156_0:252:3192:2048_1920x0_80_0_0_2562091f84a7d2483565d87073ca1286.jpg
АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные журналисты будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241122/peskov-1985191173.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915716156_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_dd4ebd9d29fb1bab625bece1c2acf156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, прямая линия с владимиром путиным
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
На прямой линии Путина будут иностранные журналисты, заявил Песков
Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии Путина