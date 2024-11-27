https://ria.ru/20241127/pushilin-1985939268.html
Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске
Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2024
Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске
Украинские военные в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, уничтожают дома, даже если там остаются их люди, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:22
2024-11-27T10:22
2024-11-27T12:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинские военные в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, уничтожают дома, даже если там остаются их люди, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Дзержинск продолжает освобождаться, а противник продолжает перебрасывать резервы. "Мы видим, как они вцепились в данный населенный пункт. Они цепляются за каждый дом. Причем что стало характерным, уничтожают вместе со своими. Если видят, что уже не могут удержать какую-то высотку, они даже если свои не успевают отойти, уничтожают, чтобы это не стало нашим опорным пунктом", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что в целом в Горловке "противник не имея возможности остановить наше продвижение, они просто лупят по гражданской инфраструктуре, где-то просто наотмашь, когда погибают гражданские".
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске
ВСУ уничтожают дома в Дзержинске, даже если там остаются их люди