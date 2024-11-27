https://ria.ru/20241127/prosba-1985910064.html

"Облегчит труд России". В США обратились к союзникам с необычной просьбой

"Облегчит труд России". В США обратились к союзникам с необычной просьбой - РИА Новости, 27.11.2024

"Облегчит труд России". В США обратились к союзникам с необычной просьбой

Отправка британских и французских военных на Украину лишь поможет России быстрее их уничтожить, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:15

2024-11-27T04:15

2024-11-27T04:52

специальная военная операция на украине

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великобритания

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Отправка британских и французских военных на Украину лишь поможет России быстрее их уничтожить, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Лондон и Париж возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на помощь Киеву. Согласно данным СМИ, Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил ЕС на Украине и уже обсуждают отправку туда западных войск и бойцов частных военных компаний."Я всецело поддерживаю. <...> Посылайте французскую армию, посылайте британскую армию. Их убьют и уничтожат. И это очень облегчит труд России. Ведь в этом случае России не придется отправляться во Францию и Англию ради их уничтожения", — заявил Джонсон.По мнению аналитика, французские и британские вооруженные силы имеют слишком малую численность и боеспособность, чтобы как-либо повлиять на ход боевых действий на Украине. Европейский контингент фактически станет лишь очередной мишенью для российской армии.Более того, как отметил эксперт, Великобритания и Франция рискуют не справиться даже с процессом доставки своих сил на Украину. Россия может сбить их транспортные самолеты, в то время как поездов для перевозок по суше может не хватить."У них нет никаких запасов боеприпасов, танков, техники для артиллерии, самих артиллерийских орудий. Это (планы отправки войск на Украину. — Прим. ред.) отрыв от реальности, детский лепет", — заключил Джонсон.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Парижа в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Там отметили, что несколько стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальной опасности таких действий — непосредственное вовлечение в горячий конфликт абсолютно не в интересах европейских государств.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985821238.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html

https://ria.ru/20241127/mask-1985905934.html

украина

россия

франция

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, россия, франция, великобритания, сша, центральное разведывательное управление (цру)