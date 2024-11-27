https://ria.ru/20241127/proizvodstvo-1986068160.html
Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году
Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024
Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году
Обрабатывающий сектор промышленности Московской области увеличил производство более чем на 40% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:26
2024-11-27T18:26
2024-11-27T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обрабатывающий сектор промышленности Московской области увеличил производство более чем на 40% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, самым быстрорастущим производственным направлением Подмосковья стал сектор готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Его показатель роста составил 47,9%."Также активно в Подмосковье развивается и металлургическое производство, которое выросло на 42,9%. Сектор производства кожи и изделий из кожи в отчетном периоде увеличился на 35,8%, а производство текстильных изделий – на 28,9%", – рассказала министр.Общий рост промышленного производства в Московской области за последние десять месяцев составил 9,2%.
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1985055689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Обрабатывающий сектор промышленности Московской области увеличил производство более чем на 40% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, самым быстрорастущим производственным направлением Подмосковья стал сектор готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Его показатель роста составил 47,9%.
"Также активно в Подмосковье развивается и металлургическое производство, которое выросло на 42,9%. Сектор производства кожи и изделий из кожи в отчетном периоде увеличился на 35,8%, а производство текстильных изделий – на 28,9%", – рассказала министр.
Общий рост промышленного производства в Московской области за последние десять месяцев составил 9,2%.