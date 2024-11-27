https://ria.ru/20241127/proizvodstvo-1986068160.html

Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году

Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024

Рост металлургического производства в Подмосковье превысил 40% в 2024 году

Обрабатывающий сектор промышленности Московской области увеличил производство более чем на 40% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:26

2024-11-27T18:26

2024-11-27T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обрабатывающий сектор промышленности Московской области увеличил производство более чем на 40% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, самым быстрорастущим производственным направлением Подмосковья стал сектор готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Его показатель роста составил 47,9%."Также активно в Подмосковье развивается и металлургическое производство, которое выросло на 42,9%. Сектор производства кожи и изделий из кожи в отчетном периоде увеличился на 35,8%, а производство текстильных изделий – на 28,9%", – рассказала министр.Общий рост промышленного производства в Московской области за последние десять месяцев составил 9,2%.

https://ria.ru/20241121/podmoskove-1985055689.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)