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Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано - РИА Новости, 27.11.2024
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Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано
Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано - РИА Новости, 27.11.2024
Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано
Природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:40
2024-11-27T11:40
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, число возгораний сухой травы сократилось на 56% по сравнению с прошлым показателем", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что с мая по август экстренные службы оперативно ликвидировали всего 11 загораний сухой травы. "В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники. В этих округах заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - напомнил Бирюков. Он отметил, что с воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании "Волга-Днепр". Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, волга-днепр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Волга-Днепр
Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано

Заммэра Москвы Бирюков: природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, число возгораний сухой травы сократилось на 56% по сравнению с прошлым показателем", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что с мая по август экстренные службы оперативно ликвидировали всего 11 загораний сухой травы.
"В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники. В этих округах заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - напомнил Бирюков.
Он отметил, что с воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании "Волга-Днепр".
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковВолга-Днепр
 
 
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