https://ria.ru/20241127/pozhary-1985959181.html

Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано

Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано - РИА Новости, 27.11.2024

Природных пожаров в Москве в этом году не зафиксировано

Природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:40

2024-11-27T11:40

2024-11-27T11:40

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Природных пожаров в столице в этом году не зафиксировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, число возгораний сухой травы сократилось на 56% по сравнению с прошлым показателем", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что с мая по август экстренные службы оперативно ликвидировали всего 11 загораний сухой травы. "В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники. В этих округах заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - напомнил Бирюков. Он отметил, что с воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании "Волга-Днепр". Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240320/ucheniya-1934574635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, волга-днепр