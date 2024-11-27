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В Воронежской области загорелся автосалон
В Воронежской области загорелся автосалон - РИА Новости, 27.11.2024
В Воронежской области загорелся автосалон
Техническое помещение автосалона горит на 1600 квадратных метрах в Воронежской области, есть угроза распространения огня, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:08
2024-11-27T07:08
2024-11-27T08:32
происшествия
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Техническое помещение автосалона горит на 1600 квадратных метрах в Воронежской области, есть угроза распространения огня, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1600 квадратах. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня. На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Ликвидация огня в пристройке автосалона в Воронежской области
Пожарным удалось отстоять от огня автосалон в Воронежской области, пожар в техпристройке ликвидирован, по уточненным данным, на площади 400 "квадратов", пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
2024-11-27T07:08
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области загорелся автосалон
В Воронежской области загорелось техпомещение автосалона