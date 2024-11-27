https://ria.ru/20241127/pozhar-1985918138.html

В Воронежской области загорелся автосалон

В Воронежской области загорелся автосалон - РИА Новости, 27.11.2024

В Воронежской области загорелся автосалон

Техническое помещение автосалона горит на 1600 квадратных метрах в Воронежской области, есть угроза распространения огня, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:08

2024-11-27T07:08

2024-11-27T08:32

происшествия

россия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Техническое помещение автосалона горит на 1600 квадратных метрах в Воронежской области, есть угроза распространения огня, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1600 квадратах. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня. На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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россия

воронежская область

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Ликвидация огня в пристройке автосалона в Воронежской области Пожарным удалось отстоять от огня автосалон в Воронежской области, пожар в техпристройке ликвидирован, по уточненным данным, на площади 400 "квадратов", пострадавших нет, сообщили в МЧС России. 2024-11-27T07:08 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)