https://ria.ru/20241127/pozhar-1985908520.html

В Подмосковье потушили пожар на ферме

В Подмосковье потушили пожар на ферме - РИА Новости, 27.11.2024

В Подмосковье потушили пожар на ферме

Пожар в подмосковном Серпухове, где горела ферма на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:03

2024-11-27T03:03

2024-11-27T03:03

происшествия

серпухов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в подмосковном Серпухове, где горела ферма на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Серпухове горит животноводческая ферма на 1,2 тысячи "квадратов", было выведено 100 голов крупного рогатого скота. Сведений о пострадавших не поступало. "Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/pozhar-1985666239.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, серпухов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)