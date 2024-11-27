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В Подмосковье потушили пожар на ферме - РИА Новости, 27.11.2024
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03:03 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/pozhar-1985908520.html
В Подмосковье потушили пожар на ферме
В Подмосковье потушили пожар на ферме - РИА Новости, 27.11.2024
В Подмосковье потушили пожар на ферме
Пожар в подмосковном Серпухове, где горела ферма на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:03
2024-11-27T03:03
происшествия
серпухов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в подмосковном Серпухове, где горела ферма на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Серпухове горит животноводческая ферма на 1,2 тысячи "квадратов", было выведено 100 голов крупного рогатого скота. Сведений о пострадавших не поступало. "Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/pozhar-1985666239.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье потушили пожар на ферме

В Серпухове потушили пожар на животноводческой ферме

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на ферме в Серпухове. Кадр видео
Ликвидация пожара на ферме в Серпухове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© МЧС России
Ликвидация пожара на ферме в Серпухове. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в подмосковном Серпухове, где горела ферма на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в Серпухове горит животноводческая ферма на 1,2 тысячи "квадратов", было выведено 100 голов крупного рогатого скота. Сведений о пострадавших не поступало.
"Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСерпуховРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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