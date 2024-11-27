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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду повреждены несколько объектов... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:25
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Федорова, прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры