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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
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08:24 27.11.2024 (обновлено: 08:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/povrezhdeniya-1985921552.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду повреждены несколько объектов... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:25
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Федорова, прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, жкх, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Федорова, прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Под Запорожьем повредили инфраструктурные объекты
19 ноября, 08:17
 
В миреЖКХЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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