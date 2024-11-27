https://ria.ru/20241127/podmoskove-1985963652.html

Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2024

Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с момента ее запуска – 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:06

2024-11-27T12:06

2024-11-27T12:06

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с момента ее запуска – 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. В медицинских организациях Московской области работает горячая линия главного врача. Позвонив по телефону, жители могут задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения. "Позвонив на горячую линию главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. Мы запустили горячую линию в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тысяч звонков", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Позвонить на горячую линию главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

https://ria.ru/20240313/zapis-1932743625.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, московская область (подмосковье)