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Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:06 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/podmoskove-1985963652.html
Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2024
Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с момента ее запуска – 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:06
2024-11-27T12:06
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с момента ее запуска – 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. В медицинских организациях Московской области работает горячая линия главного врача. Позвонив по телефону, жители могут задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения. "Позвонив на горячую линию главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. Мы запустили горячую линию в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тысяч звонков", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Позвонить на горячую линию главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

На горячую линию главврача Подмосковья поступило почти 500 тыс звонков с 2022 г

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© iStock.com / Sitthiphong
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 500 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с момента ее запуска – 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
В медицинских организациях Московской области работает горячая линия главного врача. Позвонив по телефону, жители могут задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
"Позвонив на горячую линию главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. Мы запустили горячую линию в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тысяч звонков", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Позвонить на горячую линию главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
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