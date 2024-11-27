https://ria.ru/20241127/podmoskove-1985945767.html
На регпортале Подмосковья обновили услугу для таксистов
На регпортале Подмосковья обновили услугу для таксистов - РИА Новости, 27.11.2024
На регпортале Подмосковья обновили услугу для таксистов
На региональном портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:51
2024-11-27T10:51
2024-11-27T10:51
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Выдача электронных разрешений на деятельность такси – одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье. Только с начала 2024 года за ней обратились более 76 тысяч раз. Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов", – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга "Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси" доступна на региональном портале в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Подать заявление могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга бесплатная. В рамках оптимизации в онлайн-форму заявления добавлен сервис автозаполнения реестровых записей транспортных средств, сервис проверки уникальности ввода данных об автомобиле и сервис проверки наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси. Цифровое разрешение помогает оформлять чат-бот Анна. Он консультирует о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), такси
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Такси
На регпортале Подмосковья обновили услугу для таксистов
На портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на такси
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Выдача электронных разрешений на деятельность такси – одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье
. Только с начала 2024 года за ней обратились более 76 тысяч раз. Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов", – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси" доступна на региональном портале в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Подать заявление могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга бесплатная.
В рамках оптимизации в онлайн-форму заявления добавлен сервис автозаполнения реестровых записей транспортных средств, сервис проверки уникальности ввода данных об автомобиле и сервис проверки наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.
Цифровое разрешение помогает оформлять чат-бот Анна. Он консультирует о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявления.