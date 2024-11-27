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Возле многоэтажки в Подмосковье взорвалось такси - РИА Новости, 27.11.2024
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09:40 27.11.2024 (обновлено: 12:30 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/podmoskove-1985930398.html
Возле многоэтажки в Подмосковье взорвалось такси
Возле многоэтажки в Подмосковье взорвалось такси - РИА Новости, 27.11.2024
Возле многоэтажки в Подмосковье взорвалось такси
Возле многоэтажки в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковье взорвалось такси, сообщила РИА Новости очевидица. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:40
2024-11-27T12:30
происшествия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Возле многоэтажки в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковье взорвалось такси, сообщила РИА Новости очевидица.Машина взорвалась во дворе дома в жилом комплексе "Лайково", людей в салоне не было, предварительная версия - поджог с последующим воспламенением бензобака, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Слышала сильный взрыв. Это 20-й дом, мои окна на сторону, где был взрыв выходят. Это машина такси&quot;, - рассказала очевидица.По ее словам, взрыв произошел около 6.50 утра. Сейчас на месте происшествия работают полиция и кинологи.Другая местная жительница рассказала, что от взрыва на втором этаже дома выбило окна и было сильное задымление, некоторым жильцам пришлось эвакуироваться на улицу."Такой сильный взрыв и звук стёкол, сначала даже не поняли, что и как. Вышла на веранду - увидела огонь и куски от машины. Сразу вызвали пожарных и выбежали на улицу. Был сильный дым. Над нами окна на втором этаже выбило, у нас на балконе окно само открылось от удара, на веранде много трещин на окнах", - рассказала женщина.
https://ria.ru/20240724/vzyrv-1961771212.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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Обстановка у ЖК "Лайково" в Подмосковье, где взорвалось такси
Обстановка у ЖК "Лайково" в Подмосковье, где взорвалось такси. Как рассказали РИА Новости очевидцы, окна нескольких квартир близлежащего дома после взрыва покрылись трещинами. У нас трещины на окнах и одно окно на балконе открылось от удара. У соседей на втором и третьем этаже выбиты окна В экстренных службах говорили, что людей в салоне во время взрыва не было, предварительная версия – поджог с последующим воспламенением бензобака.
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происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье)
Возле многоэтажки в Подмосковье взорвалось такси

Возле многоэтажки в Одинцовском районе Подмосковья взорвалось такси

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Возле многоэтажки в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковье взорвалось такси, сообщила РИА Новости очевидица.
Машина взорвалась во дворе дома в жилом комплексе "Лайково", людей в салоне не было, предварительная версия - поджог с последующим воспламенением бензобака, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Слышала сильный взрыв. Это 20-й дом, мои окна на сторону, где был взрыв выходят. Это машина такси", - рассказала очевидица.

По ее словам, взрыв произошел около 6.50 утра. Сейчас на месте происшествия работают полиция и кинологи.
Другая местная жительница рассказала, что от взрыва на втором этаже дома выбило окна и было сильное задымление, некоторым жильцам пришлось эвакуироваться на улицу.
«
"Такой сильный взрыв и звук стёкол, сначала даже не поняли, что и как. Вышла на веранду - увидела огонь и куски от машины. Сразу вызвали пожарных и выбежали на улицу. Был сильный дым. Над нами окна на втором этаже выбило, у нас на балконе окно само открылось от удара, на веранде много трещин на окнах", - рассказала женщина.
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ПроисшествияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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