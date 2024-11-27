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Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:44
2024-11-27T12:44
2024-11-27T13:01
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. "Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал военнопленный. По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, спецоперация, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Спецоперация, В мире
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал военнопленный.
По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.