Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 27.11.2024 (обновлено: 13:01 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985970774.html
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:44
2024-11-27T13:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
спецоперация
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. "Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал военнопленный. По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5796484e1269b77b5352c6b6f2d9f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, спецоперация, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Спецоперация, В мире
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем

Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал военнопленный.
По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше
26 ноября, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСпецоперацияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала