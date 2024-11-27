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Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски - РИА Новости, 27.11.2024
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21:43 27.11.2024 (обновлено: 21:59 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски - РИА Новости, 27.11.2024
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:43
2024-11-27T21:59
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне."Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски", - сказал Песков Первому каналу, комментируя решение немецких властей.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова.
https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, мария захарова
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Мария Захарова
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски

Песков: российских журналистов на Западе лишают свободы слова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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"Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски", - сказал Песков Первому каналу, комментируя решение немецких властей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова.
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В миреГерманияРоссияБерлин (город)Дмитрий ПесковМария Захарова
 
 
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