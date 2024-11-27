https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html

Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски

Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски - РИА Новости, 27.11.2024

Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски

Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:43

2024-11-27T21:43

2024-11-27T21:59

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россия

берлин (город)

дмитрий песков

мария захарова

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне."Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски", - сказал Песков Первому каналу, комментируя решение немецких властей.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова.

https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html

https://ria.ru/20241127/germaniya-1986022679.html

германия

россия

берлин (город)

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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, мария захарова