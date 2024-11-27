https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски - РИА Новости, 27.11.2024
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:43
2024-11-27T21:43
2024-11-27T21:59
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российских журналистов лишают возможности работать на Западе, так выглядит свобода слова по-европейски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне."Не дают вещать российским вещателям. Не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Вот такая свобода слова по-европейски", - сказал Песков Первому каналу, комментируя решение немецких властей.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова.
https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html
https://ria.ru/20241127/germaniya-1986022679.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, мария захарова
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Мария Захарова
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
Песков: российских журналистов на Западе лишают свободы слова