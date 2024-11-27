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Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября - РИА Новости, 27.11.2024
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13:19 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/nikolaev-1985981772.html
Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября
Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября - РИА Новости, 27.11.2024
Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября
Очередная прямая линия с населением пройдет 28 ноября, рассказал РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:19
2024-11-27T13:19
олег николаев (политик)
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Очередная прямая линия с населением пройдет 28 ноября, рассказал РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. "Прямые линии проводятся ежеквартально. Ноябрьская будет завершающей в этом году", – сообщил руководитель региона. Также глава Республики отметил, что по сравнению с 2020-2021 годами ажиотаж вокруг прямых линий пошел на спад. "Это связано с тем, что идет практически ежедневное реагирование на обращения граждан в социальных сетях", – подчеркнул Николаев. Также глава Республики Чувашия проводит регулярный прием граждан по личным вопросам. Последний состоялся 14 ноября. Глава Чувашии рассмотрел обращения жителей города Чебоксары, Канашского, Красночетайского, Урмарского и Чебоксарского муниципальных округов.
https://ria.ru/20241126/semi-1985824423.html
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чебоксары
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олег николаев (политик), чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Олег Николаев (политик), Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября

Глава Республики Чувашия Николаев проведет прямую линию с населением 28 ноября

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев
Глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Глава Республики Чувашия Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Очередная прямая линия с населением пройдет 28 ноября, рассказал РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.
"Прямые линии проводятся ежеквартально. Ноябрьская будет завершающей в этом году", – сообщил руководитель региона.
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Также глава Республики отметил, что по сравнению с 2020-2021 годами ажиотаж вокруг прямых линий пошел на спад.
"Это связано с тем, что идет практически ежедневное реагирование на обращения граждан в социальных сетях", – подчеркнул Николаев.
Также глава Республики Чувашия проводит регулярный прием граждан по личным вопросам. Последний состоялся 14 ноября. Глава Чувашии рассмотрел обращения жителей города Чебоксары, Канашского, Красночетайского, Урмарского и Чебоксарского муниципальных округов.
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Олег Николаев (политик)ЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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