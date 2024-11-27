https://ria.ru/20241127/nikolaev-1985981772.html

Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября

Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября - РИА Новости, 27.11.2024

Николаев: прямая линия с губернатором пройдет 28 ноября

Очередная прямая линия с населением пройдет 28 ноября, рассказал РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:19

2024-11-27T13:19

2024-11-27T13:19

олег николаев (политик)

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Очередная прямая линия с населением пройдет 28 ноября, рассказал РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. "Прямые линии проводятся ежеквартально. Ноябрьская будет завершающей в этом году", – сообщил руководитель региона. Также глава Республики отметил, что по сравнению с 2020-2021 годами ажиотаж вокруг прямых линий пошел на спад. "Это связано с тем, что идет практически ежедневное реагирование на обращения граждан в социальных сетях", – подчеркнул Николаев. Также глава Республики Чувашия проводит регулярный прием граждан по личным вопросам. Последний состоялся 14 ноября. Глава Чувашии рассмотрел обращения жителей города Чебоксары, Канашского, Красночетайского, Урмарского и Чебоксарского муниципальных округов.

https://ria.ru/20241126/semi-1985824423.html

https://ria.ru/20241121/chuvashiya-1985082495.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), чебоксары, чувашская республика (чувашия)