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Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого - РИА Новости, 27.11.2024
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11:50 27.11.2024 (обновлено: 12:19 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/naemniki-1985961046.html
Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого
Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого - РИА Новости, 27.11.2024
Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого
Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого и заявляют о господстве российских сил в воздухе, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:50
2024-11-27T12:19
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого и заявляют о господстве российских сил в воздухе, пишет газета Corriere della Sera. Как заявил изданию один из наемников с позывным "Поло", они "не раскрывают свои личности, чтобы защитить своих родных в Италии". "Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют небе", - сказал итальянский боевик. Он добавил, что из участвующих на стороне Киева итальянцев в боях убиты трое. По сообщению издания, в конфликте участвуют около 30 итальянцев, в основном уроженцев северо-востока страны. Они не заявляют о себе в посольстве Италии в Киеве, так как "итальянское законодательство запрещает своим гражданам воевать в качестве частных лиц за иностранное государство", пишет газета.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241127/naemnik-1985910734.html
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в мире, киев, россия, украина, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого

Corriere della Sera: наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Итальянские наемники в рядах ВСУ жалуются на отсутствие необходимого и заявляют о господстве российских сил в воздухе, пишет газета Corriere della Sera.
Как заявил изданию один из наемников с позывным "Поло", они "не раскрывают свои личности, чтобы защитить своих родных в Италии".
«
"Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют небе", - сказал итальянский боевик. Он добавил, что из участвующих на стороне Киева итальянцев в боях убиты трое.
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По сообщению издания, в конфликте участвуют около 30 итальянцев, в основном уроженцев северо-востока страны. Они не заявляют о себе в посольстве Италии в Киеве, так как "итальянское законодательство запрещает своим гражданам воевать в качестве частных лиц за иностранное государство", пишет газета.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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