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Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря - РИА Новости, 27.11.2024
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14:25 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/naemnik-1986000636.html
Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря
Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря - РИА Новости, 27.11.2024
Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря
Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который заочно обвиняется по статье об участии... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:25
2024-11-27T14:25
происшествия
новая зеландия
курская область
россия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Курской области Анна Полянская. В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. Дело рассматривается Курским областным судом в закрытом режиме. Судебное заседание назначалось на среду. "Рассмотрение дела продолжится 4 декабря. Сегодня было оглашено гособвинителем обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, исследовались письменные доказательства из материалов дела", - сообщила Полянская. Ранее сообщалось, что в ходе предварительного слушания ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми были отклонены.
https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html
https://ria.ru/20241116/naemnik-1984114384.html
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происшествия, новая зеландия, курская область, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Зеландия, Курская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря

Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела наемника О'Брайена

© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Курской области Анна Полянская.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
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Дело рассматривается Курским областным судом в закрытом режиме. Судебное заседание назначалось на среду.
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"Рассмотрение дела продолжится 4 декабря. Сегодня было оглашено гособвинителем обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, исследовались письменные доказательства из материалов дела", - сообщила Полянская.
Ранее сообщалось, что в ходе предварительного слушания ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми были отклонены.
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