Суд в Курской области продолжит рассмотрение дела наемника 4 декабря
Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела наемника О'Брайена
© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Курский областной суд 4 декабря продолжит рассмотрение дела гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Курской области Анна Полянская.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
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Дело рассматривается Курским областным судом в закрытом режиме. Судебное заседание назначалось на среду.
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"Рассмотрение дела продолжится 4 декабря. Сегодня было оглашено гособвинителем обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, исследовались письменные доказательства из материалов дела", - сообщила Полянская.
Ранее сообщалось, что в ходе предварительного слушания ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми были отклонены.