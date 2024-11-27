https://ria.ru/20241127/moskva-1985957111.html
В Москве в 2024 году установят более 4,5 тысячи световых конструкций
В Москве в 2024 году установят более 4,5 тысячи световых конструкций - РИА Новости, 27.11.2024
В Москве в 2024 году установят более 4,5 тысячи световых конструкций
Более 4,5 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам в 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:38
2024-11-27T11:38
2024-11-27T11:38
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам в 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. "Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. "Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил Бирюков.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html
https://ria.ru/20241126/moskva-1985747667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2024 году установят более 4,5 тысячи световых конструкций
В Москве к новогодним праздникам установят более 4,5 тысячи световых конструкций
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам в 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках.
"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил Бирюков
.