https://ria.ru/20241127/moskva-1985931950.html
Разработчик газоаналитических систем локализует выпуск в промпарке ТиНАО
Разработчик газоаналитических систем локализует выпуск в промпарке ТиНАО - РИА Новости, 27.11.2024
Разработчик газоаналитических систем локализует выпуск в промпарке ТиНАО
В промышленном парке "Сенькино", который строится в Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор локализует РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:30
2024-11-27T10:30
2024-11-27T10:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
тинао
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В промышленном парке "Сенькино", который строится в Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор локализует производство по выпуску комплексных систем поточного газового и жидкостного анализа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Инвестор разместит производство комплексных систем газового и жидкостного анализа для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей в промышленном парке "Сенькино", который строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Для этого компания приобрела помещение площадью свыше тысячи квадратных метров в первой очереди промпарка. На новом предприятии планируется создать около 50 рабочих мест", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Соглашение о возведении технологического промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе ТиНАО город заключил в 2021 году. Реализация проекта позволит создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест для работников различных отраслей промышленности. Все помещения промпарка полностью отвечают требованиям, предъявляемым к современной индустриальной инфраструктуре.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется объектам промышленной инфраструктуры города - все этапы возведения здания проходят под надзором комитета."Локализация производства в промышленном парке позволит нам расширить линейку анализаторов собственного производства, обеспечить поставку и бесперебойную работу аналитических промышленных систем, вне зависимости от внешнеэкономической ситуации и повысить конкурентоспособность отечественного газоаналитического оборудования. Это, в свою очередь, внесет вклад в развитие отечественного приборостроения средств автоматизации", – отметил генеральный директор компании "Пи Эм Ай" Дмитрий Шарапов.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20241126/liksutov-1985761372.html
https://ria.ru/20241125/knigomaty-1985467106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, ТиНАО, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
Разработчик газоаналитических систем локализует выпуск в промпарке ТиНАО
Глава ДИПП Гарбузов: в "Сенькино" запустят выпуск газоаналитических систем
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В промышленном парке "Сенькино", который строится в Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор локализует производство по выпуску комплексных систем поточного газового и жидкостного анализа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Инвестор разместит производство комплексных систем газового и жидкостного анализа для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей в промышленном парке "Сенькино", который строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Для этого компания приобрела помещение площадью свыше тысячи квадратных метров в первой очереди промпарка. На новом предприятии планируется создать около 50 рабочих мест", – рассказал Гарбузов
, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Соглашение о возведении технологического промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе ТиНАО
город заключил в 2021 году. Реализация проекта позволит создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест для работников различных отраслей промышленности. Все помещения промпарка полностью отвечают требованиям, предъявляемым к современной индустриальной инфраструктуре.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
особое внимание уделяется объектам промышленной инфраструктуры города - все этапы возведения здания проходят под надзором комитета.
"Локализация производства в промышленном парке позволит нам расширить линейку анализаторов собственного производства, обеспечить поставку и бесперебойную работу аналитических промышленных систем, вне зависимости от внешнеэкономической ситуации и повысить конкурентоспособность отечественного газоаналитического оборудования. Это, в свою очередь, внесет вклад в развитие отечественного приборостроения средств автоматизации", – отметил генеральный директор компании "Пи Эм Ай" Дмитрий Шарапов.
За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.