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В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества - РИА Новости, 27.11.2024
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08:46 27.11.2024 (обновлено: 08:48 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/moshennichestvo-1985923595.html
В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества
В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества - РИА Новости, 27.11.2024
В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества
Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщают о каких-либо проблемах и предлагают их решить с помощью специального... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:46
2024-11-27T08:48
технологии
яна лантратова
госдума рф
общество
мошенничество
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщают о каких-либо проблемах и предлагают их решить с помощью специального приложения, которое на деле - вредоносная программа, после установления которой злоумышленники получают полный контроль над устройством, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"). "Сейчас активно распространяется новый вид мошенничества. Преступники действуют просто, но при этом эффективно. Они звонят людям, представляются сотрудниками различных организаций – будь то энергосбытовая компания, банк, социальная служба или оператор мобильной связи – и сообщают о якобы возникших проблемах. Чтобы "решить" эти проблемы, они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вредоносной программой", - сказала Лантратова. По ее словам, нередко такие звонки поступают от "лже-представителей" мобильных операторов, которые предлагают смену тарифа и обещают выгодные условия, однако на самом деле цель одна – заставить человека загрузить вредоносное программное обеспечение. "После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над вашим смартфоном. Это означает, что они смогут перехватывать SMS-сообщения, отслеживать ваше местоположение и, самое главное, красть деньги прямо со счетов. Что еще хуже, теперь им нет необходимости запрашивать у вас пароли или коды подтверждения. Все происходит автоматически, незаметно для вас. Чтобы не вызывать подозрений, они сначала переводят деньги на ваш счет в другом банке, а потом переправляют их на счета третьих лиц. Пытаясь заблокировать дальнейшие действия, пострадавший обнаруживает, что попытки связаться с полицией тоже оказываются заблокированными", - отметила депутат Госдумы. Парламентарий подчеркнула, что существуют несколько простых рекомендаций о том, как защититься: во-первых, не принимать предложения об установке приложений от неизвестных лиц, даже если они представляются официальными организациями, во-вторых, всегда перепроверять информацию, позвонив самостоятельно в организацию, от имени которой поступил звонок, в-третьих, отключаться от интернета при малейших подозрениях на несанкционированное вмешательство в работу вашего устройства. А также, по мнению Лантратовой, стоит немедленно обратиться в правоохранительные органы, если вы стали жертвой мошенников, "и чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на возврат украденных средств". "Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно примите следующие меры: сразу же заблокируйте свою SIM-карту и банковские карты, чтобы предотвратить дальнейшее использование злоумышленниками. Свяжитесь с банком и сообщите о произошедшем, попросите отменить последние сомнительные транзакции. Обратитесь в правоохранительные органы, предоставив всю имеющуюся информацию о мошенниках, включая записи разговоров и номера телефонов. Чем быстрее вы предпримете эти шаги, тем выше шансы на возврат украденных средств и привлечение преступников к ответственности", - рассказала она. Кроме того, депутат Госдумы напомнила, что с 25 июля вступили в силу важные изменения в законодательстве, направленные на усиление защиты граждан от мошенничества, и теперь банки обязаны значительно повысить уровень контроля за операциями своих клиентов, в частности, они должны тщательно анализировать подозрительные транзакции, информировать клиентов о возможных угрозах и даже возмещать ущерб, причинённый мошенниками, за свой счёт, сделать это банк должен будет в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. "Банки при переводах будут проверять операции по новому списку критериев мошенничества от Центробанка. Проверки проводятся дважды – со стороны отправителя и получателя. Подозрительные переводы блокируются, а клиенты предупреждаются о возможных рисках. Для некоторых сомнительных операций введен двухдневный период "охлаждения", в течение которого банк связывается с клиентом для подтверждения легитимности транзакции. Если клиент подтверждает операцию, она выполняется, кроме случаев, когда счет получателя признан мошенническим. Банк обязан компенсировать убытки клиенту, если деньги были переведены на счет мошенника, если клиент не получил предупреждение о подозрительном переводе или если карта была использована без ведома владельца. Новые критерии включают переводы на счета, связанные с мошенниками, уголовными делами или информацией от третьих лиц", - отметила Лантратова.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html
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технологии, яна лантратова, госдума рф, общество, мошенничество
Технологии, Яна Лантратова, Госдума РФ, Общество, Мошенничество
В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества

Лантратова сообщила о мошеннической схеме с фейковыми мобильными приложениями

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщают о каких-либо проблемах и предлагают их решить с помощью специального приложения, которое на деле - вредоносная программа, после установления которой злоумышленники получают полный контроль над устройством, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду").
«
"Сейчас активно распространяется новый вид мошенничества. Преступники действуют просто, но при этом эффективно. Они звонят людям, представляются сотрудниками различных организаций – будь то энергосбытовая компания, банк, социальная служба или оператор мобильной связи – и сообщают о якобы возникших проблемах. Чтобы "решить" эти проблемы, они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вредоносной программой", - сказала Лантратова.
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По ее словам, нередко такие звонки поступают от "лже-представителей" мобильных операторов, которые предлагают смену тарифа и обещают выгодные условия, однако на самом деле цель одна – заставить человека загрузить вредоносное программное обеспечение.
«
"После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над вашим смартфоном. Это означает, что они смогут перехватывать SMS-сообщения, отслеживать ваше местоположение и, самое главное, красть деньги прямо со счетов. Что еще хуже, теперь им нет необходимости запрашивать у вас пароли или коды подтверждения. Все происходит автоматически, незаметно для вас. Чтобы не вызывать подозрений, они сначала переводят деньги на ваш счет в другом банке, а потом переправляют их на счета третьих лиц. Пытаясь заблокировать дальнейшие действия, пострадавший обнаруживает, что попытки связаться с полицией тоже оказываются заблокированными", - отметила депутат Госдумы.
Парламентарий подчеркнула, что существуют несколько простых рекомендаций о том, как защититься: во-первых, не принимать предложения об установке приложений от неизвестных лиц, даже если они представляются официальными организациями, во-вторых, всегда перепроверять информацию, позвонив самостоятельно в организацию, от имени которой поступил звонок, в-третьих, отключаться от интернета при малейших подозрениях на несанкционированное вмешательство в работу вашего устройства. А также, по мнению Лантратовой, стоит немедленно обратиться в правоохранительные органы, если вы стали жертвой мошенников, "и чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на возврат украденных средств".
«
"Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно примите следующие меры: сразу же заблокируйте свою SIM-карту и банковские карты, чтобы предотвратить дальнейшее использование злоумышленниками. Свяжитесь с банком и сообщите о произошедшем, попросите отменить последние сомнительные транзакции. Обратитесь в правоохранительные органы, предоставив всю имеющуюся информацию о мошенниках, включая записи разговоров и номера телефонов. Чем быстрее вы предпримете эти шаги, тем выше шансы на возврат украденных средств и привлечение преступников к ответственности", - рассказала она.
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Кроме того, депутат Госдумы напомнила, что с 25 июля вступили в силу важные изменения в законодательстве, направленные на усиление защиты граждан от мошенничества, и теперь банки обязаны значительно повысить уровень контроля за операциями своих клиентов, в частности, они должны тщательно анализировать подозрительные транзакции, информировать клиентов о возможных угрозах и даже возмещать ущерб, причинённый мошенниками, за свой счёт, сделать это банк должен будет в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.
«
"Банки при переводах будут проверять операции по новому списку критериев мошенничества от Центробанка. Проверки проводятся дважды – со стороны отправителя и получателя. Подозрительные переводы блокируются, а клиенты предупреждаются о возможных рисках. Для некоторых сомнительных операций введен двухдневный период "охлаждения", в течение которого банк связывается с клиентом для подтверждения легитимности транзакции. Если клиент подтверждает операцию, она выполняется, кроме случаев, когда счет получателя признан мошенническим. Банк обязан компенсировать убытки клиенту, если деньги были переведены на счет мошенника, если клиент не получил предупреждение о подозрительном переводе или если карта была использована без ведома владельца. Новые критерии включают переводы на счета, связанные с мошенниками, уголовными делами или информацией от третьих лиц", - отметила Лантратова.
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ТехнологииЯна ЛантратоваГосдума РФОбществоМошенничество
 
 
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