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Мэрия: самый благоустроенный район Красноярска - Советский
Мэрия: самый благоустроенный район Красноярска - Советский - РИА Новости, 27.11.2024
Мэрия: самый благоустроенный район Красноярска - Советский
Советский район Красноярска победил в городском конкурсе и признан самым благоустроенным районом 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:32
2024-11-27T15:32
2024-11-27T15:32
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Советский район Красноярска победил в городском конкурсе и признан самым благоустроенным районом 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии. Церемония награждения победителей и призёров ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города" состоялась в среду в Красноярске. Номинантов поздравили глава города Владислав Логинов и председатель городского совета депутатов Наталия Фирюлина. В этом году от жителей Красноярска на конкурс поступило свыше 15 тысяч заявок. Отмечается, что в 2014 году, когда "Самый благоустроенный район" проводился впервые, количество участников насчитывалось около 1 тысячи. Заявки на первом этапе проходят районный отбор, после чего члены конкурсной комиссии, составленной из представителей администрации города, депутатского корпуса, общественности и ветеранов, выбирают лучшие реализованные идеи по шести номинациям: "Лучший балкон/лоджия"; "Лучший цветник/клумба"; "Лучший дворник"; "Лучший палисадник частного сектора"; "Самая динамично меняющаяся улица частного сектора" и "Самые активные жители" "Был назван район, завоевавший титул самого благоустроенного. Победитель выбирается по наибольшему количеству призовых мест, собранных его представителями в номинациях. В этом году самый лучший результат у Советского района. Второе место среди районов занял Свердловский, третье – Ленинский", - говорится в сообщении. Победители и призёры конкурса разделяют между собой общий призовой фонд – это 20 миллионов рублей. Средства районы-лидеры смогут потратить на благоустройство территорий. "Мне довелось как одному из руководителей в департаменте городского хозяйства стоять у истоков этого конкурса. И тогда нам стоило немалых усилий, чтобы привлечь к нему участников. Мы объезжали районы, беседовали с жителями, с управляющими компаниями. А сегодня горожане уже сами понимают его важность, заявляют свои инициативы, реализуют благоустроительные идеи и видят в этом позитивный эффект", - сказал глава Красноярска. Логинов поблагодарил горожан за неравнодушную позицию, творчество и новые проекты. "Именно благодаря вам история конкурса продолжается, а наш город преображается", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20241127/doma-1985955347.html
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красноярск, советский район, красноярский край
Красноярск, Советский район, Красноярский край
Мэрия: самый благоустроенный район Красноярска - Советский
Мэрия Красноярска: Советский район признан самым благоустроенным районом города
КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Советский район Красноярска победил в городском конкурсе и признан самым благоустроенным районом 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Церемония награждения победителей и призёров ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города" состоялась в среду в Красноярске. Номинантов поздравили глава города Владислав Логинов и председатель городского совета депутатов Наталия Фирюлина. В этом году от жителей Красноярска на конкурс поступило свыше 15 тысяч заявок. Отмечается, что в 2014 году, когда "Самый благоустроенный район" проводился впервые, количество участников насчитывалось около 1 тысячи.
Заявки на первом этапе проходят районный отбор, после чего члены конкурсной комиссии, составленной из представителей администрации города, депутатского корпуса, общественности и ветеранов, выбирают лучшие реализованные идеи по шести номинациям: "Лучший балкон/лоджия"; "Лучший цветник/клумба"; "Лучший дворник"; "Лучший палисадник частного сектора"; "Самая динамично меняющаяся улица частного сектора" и "Самые активные жители"
"Был назван район, завоевавший титул самого благоустроенного. Победитель выбирается по наибольшему количеству призовых мест, собранных его представителями в номинациях. В этом году самый лучший результат у Советского района. Второе место среди районов занял Свердловский, третье – Ленинский", - говорится в сообщении.
Победители и призёры конкурса разделяют между собой общий призовой фонд – это 20 миллионов рублей. Средства районы-лидеры смогут потратить на благоустройство территорий.
"Мне довелось как одному из руководителей в департаменте городского хозяйства стоять у истоков этого конкурса. И тогда нам стоило немалых усилий, чтобы привлечь к нему участников. Мы объезжали районы, беседовали с жителями, с управляющими компаниями. А сегодня горожане уже сами понимают его важность, заявляют свои инициативы, реализуют благоустроительные идеи и видят в этом позитивный эффект", - сказал глава Красноярска.
Логинов поблагодарил горожан за неравнодушную позицию, творчество и новые проекты.
"Именно благодаря вам история конкурса продолжается, а наш город преображается", – подчеркнул он.