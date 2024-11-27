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США хотят поддерживать конфликт на Ближнем Востоке, заявил Медведев
США хотят поддерживать конфликт на Ближнем Востоке, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
США хотят поддерживать конфликт на Ближнем Востоке, заявил Медведев
США не заинтересованы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, они хотят поддерживать его на контролируемом уровне, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:28
2024-11-27T19:28
2024-11-27T19:29
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. США не заинтересованы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, они хотят поддерживать его на контролируемом уровне, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.В интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя палестино-израильский конфликт, Медведев заявил, что государства, которые реально могли бы повлиять на ситуацию, манкируют своими обязанностями."Имею в виду опять же, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, которые, на мой взгляд, не заинтересованы в разрешении этого конфликта, а заинтересованы в его поддержании на контролируемом уровне. Ровно поэтому они не вмешиваются в то, что происходит сейчас. А сейчас происходит трагедия", - сказал Медведев.
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сша, в мире, ближний восток, россия, дмитрий медведев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
США, В мире, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Медведев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США хотят поддерживать конфликт на Ближнем Востоке, заявил Медведев
Медведев: США не заинтересованы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке