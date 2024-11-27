Ветеранам СВО передали более 80 машин с ручным управлением
"Защитники Отечества" передали ветеранам СВО более 80 машин с ручным управлением
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиУчастники СВО и ветераны боевых действий получили автомобили с ручным управлением
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Участники СВО и ветераны боевых действий получили автомобили с ручным управлением
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Свыше 80 автомобилей с ручным управлением было передано фондом "Защитники Отечества" в этом году ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате ранений, сообщил исполнительный директор фонда Юрий Хабров.
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"Поправки, принятые Госдумой, в 181-й федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" позволили нам обеспечить ребят с парной ампутацией нижних конечностей более 80 автомобилями с ручным управлением", - сказал Хабров в ходе работы Всемирного русского народного собора, проходящего в Храме Христа Спасителя.
Он добавил, что фонд планирует в 2025 году "выделить порядка 500 таких машин".
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