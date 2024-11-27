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Ветеранам СВО передали более 80 машин с ручным управлением

Ветеранам СВО передали более 80 машин с ручным управлением - РИА Новости, 27.11.2024

Ветеранам СВО передали более 80 машин с ручным управлением

Свыше 80 автомобилей с ручным управлением было передано фондом "Защитники Отечества" в этом году ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате ранений,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:08

2024-11-27T13:08

2024-11-27T13:36

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Свыше 80 автомобилей с ручным управлением было передано фондом "Защитники Отечества" в этом году ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате ранений, сообщил исполнительный директор фонда Юрий Хабров. "Поправки, принятые Госдумой, в 181-й федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" позволили нам обеспечить ребят с парной ампутацией нижних конечностей более 80 автомобилями с ручным управлением", - сказал Хабров в ходе работы Всемирного русского народного собора, проходящего в Храме Христа Спасителя. Он добавил, что фонд планирует в 2025 году "выделить порядка 500 таких машин".

https://ria.ru/20240830/veteran-1969610016.html

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общество, госдума рф