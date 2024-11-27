https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

В Омске женщина украла товары на маркетплейсе на 1,6 миллиона рублей

В Омске женщина украла товары на маркетплейсе на 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 27.11.2024

В Омске женщина украла товары на маркетплейсе на 1,6 миллиона рублей

Жительница Омска обнаружила, что у нее не списываются средства при покупке товаров на маркетплейсе, и похитила таким образом товары более чем на 1,6 миллиона... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:10

2024-11-27T10:10

2024-11-27T10:10

происшествия

омск

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ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Жительница Омска обнаружила, что у нее не списываются средства при покупке товаров на маркетплейсе, и похитила таким образом товары более чем на 1,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД. По данным ведомства, женщина заказывала товары на популярном маркетплейсе и обнаружила, что в системе оплаты произошел сбой. 32-летняя омичка забрала товары, не оплатив их. Позже она заказала еще более 700 товаров. Среди них были бытовая техника, мягкие игрушки, канцелярия, ювелирные украшения и мебель. Служба безопасности маркетплейса обнаружила сбой и сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники установили личность женщины и изъяли у нее неоплаченные покупки, которые она хранила у себя и в доме своих родителей. "Умысел на хищение возник у женщины после того, как при заказе товара оплата прошла, а деньги со счета не списались. Омичка попробовала еще раз – снова оформленный заказ и нетронутый баланс банковской карты. Таким образом за два дня она совершила покупки на общую сумму 1 676 182 рубля. В списке числилось 735 наименований: от канцелярских принадлежностей, детских вещей, посуды и мягких игрушек – до ювелирных украшений, бытовой техники и предметов мебели. Часть вещей фигурантка еще даже не успела распаковать", - сообщили в пресс-службе. Также выяснилось, что она заказала еще 580 товаров более чем на 14 миллионов рублей. Они были оформлены, но забрать их не получилось. Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "покушение на мошенничество в особо крупном размере". В ведомстве уточнили, что расследование продолжается.

https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск