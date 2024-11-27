https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 27.11.2024
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:44
2024-11-27T13:44
2024-11-27T13:44
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции "Центральный" ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал. "Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает пресс-служба следственного управления. В настоящее время следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка, также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета. Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html
прокопьевск
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
В Кузбассе 12-летний мальчик пропал, возбуждено уголовное дело
КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции "Центральный" ОМВД по городу Прокопьевску
разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.
"Следственными органами СУСК России
по Кемеровской области
– Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает пресс-служба следственного управления.
В настоящее время следователи СК
, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС
и волонтеры разыскивают ребенка, также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета.
Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).