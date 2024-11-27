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В Кузбассе пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 27.11.2024
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13:44 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 27.11.2024
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:44
2024-11-27T13:44
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции "Центральный" ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал. "Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает пресс-служба следственного управления. В настоящее время следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка, также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета. Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
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прокопьевск
кемеровская область
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происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик

В Кузбассе 12-летний мальчик пропал, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции "Центральный" ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.
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"Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает пресс-служба следственного управления.
В настоящее время следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка, также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета.
Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
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ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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