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В Кузбассе ребенка, курившего с матерью, поместили в спецучреждение - РИА Новости, 27.11.2024
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12:23 27.11.2024 (обновлено: 13:57 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html
В Кузбассе ребенка, курившего с матерью, поместили в спецучреждение
В Кузбассе ребенка, курившего с матерью, поместили в спецучреждение - РИА Новости, 27.11.2024
В Кузбассе ребенка, курившего с матерью, поместили в спецучреждение
Мальчика, курившего с 17-летней матерью в кузбасском Белово, поместили в спецучреждение, в отношении семьи ребенка начата проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:23
2024-11-27T13:57
происшествия
белово
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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Мальчика, курившего с 17-летней матерью в кузбасском Белово, поместили в спецучреждение, в отношении семьи ребенка начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как молодая мать дает сигарету сыну и снимает на видео, как он курит. "По данному факту прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предварительно установлено, что девушка состоит на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних - ред.), опекуном малолетнего ребенка является бабушка, с которой они проживают в городе Белово. В настоящее время мальчик помещен в специализированное учреждение", – говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при необходимости будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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происшествия, белово
Происшествия, Белово
В Кузбассе ребенка, курившего с матерью, поместили в спецучреждение

В Кузбассе мальчика, курившего с 17-летней матерью, поместили в спецучреждение

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Мальчика, курившего с 17-летней матерью в кузбасском Белово, поместили в спецучреждение, в отношении семьи ребенка начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как молодая мать дает сигарету сыну и снимает на видео, как он курит.
"По данному факту прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предварительно установлено, что девушка состоит на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних - ред.), опекуном малолетнего ребенка является бабушка, с которой они проживают в городе Белово. В настоящее время мальчик помещен в специализированное учреждение", – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при необходимости будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности
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