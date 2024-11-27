https://ria.ru/20241127/kuban-1985904476.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.11.2024
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:50
2024-11-27T01:50
2024-11-27T01:50
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Telegram-канале. "Получен сигнал беспилотная опасность на территории Крымского района. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал Лесь. Власти просят не выкладывать в соцсети фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб.
https://ria.ru/20240921/ataka-1973951547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский район, краснодарский край, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Безопасность
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани в Крымском районе объявили опасность атаки беспилотников