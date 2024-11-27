https://ria.ru/20241127/kommunalschiki-1986115028.html

В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации

В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации - РИА Новости, 27.11.2024

В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации

Мэр украинского Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что власти региона на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением лишили брони от... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:49

2024-11-27T22:49

2024-11-27T22:49

в мире

украина

конотоп

сумская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Мэр украинского Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что власти региона на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением лишили брони от мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры и постановили мобилизовать их за два дня. Семенихин выступил с заявлением об отмене брони для коммунальщиков в своем Telegram-канале. По его словам, решение принял начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. "Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того: дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому сотруднику ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы проконтролировать, что всех сотрудников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и так далее) призвали в ряды ВСУ за завтрашний день и за пятницу (28 и 29 ноября - ред.)", - заявил Семенихин. При этом, по словам Семенихина, в регионе критическая ситуация с водо- и теплоснабжением, из-за чего в школах не проходят занятия. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25 персонала персонала из всех служб обеспечения армии.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986106998.html

https://ria.ru/20241127/voenkom-1986108907.html

украина

конотоп

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины