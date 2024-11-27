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В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации - РИА Новости, 27.11.2024
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22:49 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kommunalschiki-1986115028.html
В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации
В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации - РИА Новости, 27.11.2024
В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации
Мэр украинского Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что власти региона на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением лишили брони от... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:49
2024-11-27T22:49
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Мэр украинского Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что власти региона на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением лишили брони от мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры и постановили мобилизовать их за два дня. Семенихин выступил с заявлением об отмене брони для коммунальщиков в своем Telegram-канале. По его словам, решение принял начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. "Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того: дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому сотруднику ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы проконтролировать, что всех сотрудников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и так далее) призвали в ряды ВСУ за завтрашний день и за пятницу (28 и 29 ноября - ред.)", - заявил Семенихин. При этом, по словам Семенихина, в регионе критическая ситуация с водо- и теплоснабжением, из-за чего в школах не проходят занятия. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25 персонала персонала из всех служб обеспечения армии.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986106998.html
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в мире, украина, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Конотоп, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Сумской области коммунальщиков лишили брони от мобилизации

Мэр Конотопа Семенихин: коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

© AP Photo / Felipe DanaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Мэр украинского Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что власти региона на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением лишили брони от мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры и постановили мобилизовать их за два дня.
Семенихин выступил с заявлением об отмене брони для коммунальщиков в своем Telegram-канале. По его словам, решение принял начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
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"Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того: дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому сотруднику ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы проконтролировать, что всех сотрудников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и так далее) призвали в ряды ВСУ за завтрашний день и за пятницу (28 и 29 ноября - ред.)", - заявил Семенихин.
При этом, по словам Семенихина, в регионе критическая ситуация с водо- и теплоснабжением, из-за чего в школах не проходят занятия.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25 персонала персонала из всех служб обеспечения армии.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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