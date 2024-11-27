https://ria.ru/20241127/kahovka-1986033828.html

Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке

Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 27.11.2024

Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке

На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:34

2024-11-27T16:34

2024-11-27T17:20

новая каховка

виталий гур

вооруженные силы украины

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя — РИА Новости. На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. На остановку, где накануне ВСУ обстреляли гражданский автобус, жители Новой Каховки приносят цветы. Ранее глава города Виталий Гура сообщил РИА Новости, что число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек.

https://ria.ru/20241127/vsu-1985981921.html

новая каховка

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новая каховка, виталий гур, вооруженные силы украины