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Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 27.11.2024
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16:34 27.11.2024 (обновлено: 17:20 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kahovka-1986033828.html
Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке
Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 27.11.2024
Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке
На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:34
2024-11-27T17:20
новая каховка
виталий гур
вооруженные силы украины
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя — РИА Новости. На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. На остановку, где накануне ВСУ обстреляли гражданский автобус, жители Новой Каховки приносят цветы. Ранее глава города Виталий Гура сообщил РИА Новости, что число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек.
https://ria.ru/20241127/vsu-1985981921.html
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новая каховка, виталий гур, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Виталий Гур, Вооруженные силы Украины
Люди несут цветы к месту удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке

На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке образовался стихийный мемориал

© РИА НовостиСтихийный мемориал на месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя — РИА Новости. На месте удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости.
На остановку, где накануне ВСУ обстреляли гражданский автобус, жители Новой Каховки приносят цветы.
Ранее глава города Виталий Гура сообщил РИА Новости, что число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек.
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Новая КаховкаВиталий ГурВооруженные силы Украины
 
 
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