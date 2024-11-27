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Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.11.2024
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03:46 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/izrail-1985910250.html
Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе
Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.11.2024
Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации старшего члена снайперского подразделения палестинского движения ХАМАС в Газе. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:46
2024-11-27T03:46
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации старшего члена снайперского подразделения палестинского движения ХАМАС в Газе. "Израильские ВВС точно нанесли удар по Мумину Аль Джабари, старшему террористу в снайперском подразделении бригады ХАМАС города Газа, который действовал в комнате в здании, которое ранее служило школой "Аль-Табаин", - говорится в сообщении армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ликвидировала старшего члена снайперского подразделения ХАМАС в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации старшего члена снайперского подразделения палестинского движения ХАМАС в Газе.
"Израильские ВВС точно нанесли удар по Мумину Аль Джабари, старшему террористу в снайперском подразделении бригады ХАМАС города Газа, который действовал в комнате в здании, которое ранее служило школой "Аль-Табаин", - говорится в сообщении армии.
Эйлат - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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