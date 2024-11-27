https://ria.ru/20241127/izrail-1985910250.html

Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе

Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.11.2024

Израиль уничтожил снайпера ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации старшего члена снайперского подразделения палестинского движения ХАМАС в Газе. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:46

2024-11-27T03:46

2024-11-27T03:46

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации старшего члена снайперского подразделения палестинского движения ХАМАС в Газе. "Израильские ВВС точно нанесли удар по Мумину Аль Джабари, старшему террористу в снайперском подразделении бригады ХАМАС города Газа, который действовал в комнате в здании, которое ранее служило школой "Аль-Табаин", - говорится в сообщении армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024