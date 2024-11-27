https://ria.ru/20241127/izrail-1985895426.html
Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном - РИА Новости, 27.11.2024
Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против", сообщила канцелярия израильского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:02
2024-11-27T00:02
2024-11-27T00:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против", сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Кабинет министров по вопросам национальной безопасности официально одобрил прекращение огня большинством в 10 голосов против одного. Израиль ценит вклад Соединенных Штатов в этот процесс и сохраняет свое право действовать против любой угрозы своей безопасности", — приводит Times of Israel сообщение канцелярии.В канцелярии добавили, что Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за участие Вашингтона в заключении соглашения о прекращении огня в Ливане.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985895271.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Военный кабинет Израиля одобрил перемирие с Ливаном десятью голосами "за"