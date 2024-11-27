https://ria.ru/20241127/infljatsija-1986103974.html

Годовая инфляция в России достигла 8,78 процента

Годовая инфляция в России достигла 8,78 процента - РИА Новости, 27.11.2024

Годовая инфляция в России достигла 8,78 процента

Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:50

2024-11-27T20:50

2024-11-27T20:50

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,66% против 0,73% неделей ранее. "Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 3,8% при снижении темпов роста цен на картофель, огурцы, помидоры, а также некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен снизились до 0,32%. На говядину темпы роста цен снизились до 0,08%. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,88%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,43%", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,15% против роста на 0,12% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,17% с 0,25% на минувшей неделе.

https://ria.ru/20240904/inflyatsiya-1970621562.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)