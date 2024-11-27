https://ria.ru/20241127/gubernator-1985975846.html

Нижегородский губернатор возглавит группу при МИД РФ по переселенцам

Нижегородский губернатор возглавит группу при МИД РФ по переселенцам - РИА Новости, 27.11.2024

Нижегородский губернатор возглавит группу при МИД РФ по переселенцам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит рабочую группу Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:49

2024-11-27T12:49

2024-11-27T13:01

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит рабочую группу Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан, сообщает пресс-служба правительства региона. Данное предложение глава региона получил от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в рамках участия в 43-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. Никитин в ходе заседания представил опыт Нижегородской области в вопросе переселения в Россию граждан из недружественных стран. "Нижегородский регион становится новым домом для высококвалифицированных специалистов из Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США, Австралии и многих других государств. Среди них — инженеры, IT-специалисты, врачи, фермеры и инвесторы в социальные проекты. Что ещё характерно, переезжают в основном семьи с несовершеннолетними детьми. Одной из главных причин смены места жительства иностранцы называют проблему навязывания нетрадиционных ценностей", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Он отметил, что правительство Нижегородской области на системной основе ведет работу по переселению иностранцев на территорию региона. Изначально специалисты министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области сопровождали переезды семей в "ручном" режиме. Однако возрастающее число резюме иностранных граждан вызвало потребность в создании отдельной структуры. Для оказания всесторонней поддержки переселенцам 1 июля 2024 года в Нижегородской области начала работу специализированная организация "Областное кадровое агентство" (ОКА). "В настоящее время агентство получило более 150 заявок от иностранцев на переезд в Нижегородскую область. "ОКА" – уникальный проект, помогающий переселенцам обосноваться в Нижегородской области, получить необходимые консультации, если иностранец задумывается о переезде, а также поддержку и содействие непосредственно в случае переезда. Сегодня "ОКА" – единственная государственно-частная организация в России, которая предоставляет миграционный консалтинг "под ключ", - подчеркнул Никитин. Особое внимание глава региона уделил вопросу образования детей иностранных специалистов, отметив, что, возможно, необходима разработка отдельных программ для детей иностранных граждан для их постепенного перехода к обучению по общей программе. Также он отметил необходимость дальнейшего развития миграционной политики. "Поскольку одной из основных целевых аудиторий иностранцев для агентства "ОКА" являются высококвалифицированные специалисты, которые в регионе очень востребованы, предлагаем создать пилотный проект-конкурс. По его результатам иностранные граждане смогут получить право на получение вида на жительство для всей семьи", - сказал Никитин. Кроме того, губернатор Нижегородской области предложил доработать программу инвестиционного вида на жительство для лиц категории "инвесторы" и, учитывая факты переселения значительного числа фермеров и наличия большой площади залежных земель в стране, объединить существующую в России федеральную программу по вводу в сельхозоборот залежных земель с программой привлечения западных фермеров в РФ. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность создания специальной госпрограммы переселения в Россию граждан из недружественных стран, которая охватывала бы все аспекты этого процесса.

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https://ria.ru/20240701/nemtsy-1956606611.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html

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Артем Смирнов

жилье, россия, нижегородская область, германия, глеб никитин, сергей лавров