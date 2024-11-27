Ученые нашли секретную американскую базу
NP: НАСА обнаружило в Гренландии заброшенную военную базу времен холодной войны
© AP Photo / Juan Carlos LlorcaАмериканская военная база
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американская военная база. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники НАСА нашли подо льдами Гренландии заброшенную американскую военную базу времен холодной войны, пишет газета New York Post.
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"Ученые НАСА обнаружили подземный "город", погруженный на глубину 100 футов (около 30 метров. — Прим. ред.) под лед Гренландии. <...> В апреле аппарат НАСА Gulfstream III обнаружил заброшенную военную базу времен холодной войны", — говорится в материале.
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Как отмечается, исследователи были шокированы, когда их аппарат обнаружил следы человеческих построек глубоко во льдах Гренландии, и сначала даже не поняли, что из себя представляет эта находка. Базу спроектировали как "город подо льдом" со множеством тоннелей.
В свою очередь, USA Today со ссылкой на данные CIRES сообщило, что базу Camp Century построили в 1959 году. Как уточняется, официально ее использовали для испытаний строительных технологий и проведения научных исследований в Арктике. Тем не менее во время холодной войны она также служила сверхсекретным объектом для проверки возможности запуска ядерных ракет из Арктического региона.
По данным издания, объект, работающий на ядерном реакторе, вмещал до 200 солдат. В 1967 году после того, как Объединенный комитет начальников штабов закрыл программу запуска ракет, его забросили. США вывезли камеру ядерной реакции, но оставили всю остальную инфраструктуру и отходы.