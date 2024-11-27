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"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - РИА Новости, 27.11.2024
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10:54 27.11.2024
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"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - РИА Новости, 27.11.2024
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:54
2024-11-27T10:54
севастополь
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ростелеком
мтс
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении. Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября. В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде. Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.
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севастополь, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ростелеком, мтс, общество
Севастополь, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ростелеком, МТС, Общество
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

ФАС: "Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении.
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Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября.
В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде.
Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.
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СевастопольРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РостелекомМТСОбщество
 
 
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