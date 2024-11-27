"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
ФАС: "Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении.
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В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде.
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