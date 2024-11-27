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"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - РИА Новости, 27.11.2024

"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:54

2024-11-27T10:54

2024-11-27T10:54

севастополь

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ростелеком

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении. Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября. В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде. Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.

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севастополь, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ростелеком, мтс, общество