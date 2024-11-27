https://ria.ru/20241127/evakuatsija-1985929332.html

В Курской области эвакуировали жителей на инкассаторских машинах

В Курской области эвакуировали жителей на инкассаторских машинах - РИА Новости, 27.11.2024

В Курской области эвакуировали жителей на инкассаторских машинах

Надежда Комарова из поселка Тёткино Курской области рассказала РИА Новости, что эвакуация была организована на инкассаторских машинах, за жителями выезжали в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:10

2024-11-27T10:10

2024-11-27T10:10

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Надежда Комарова из поселка Тёткино Курской области рассказала РИА Новости, что эвакуация была организована на инкассаторских машинах, за жителями выезжали в касках, с тепловизорами, бронежилетами, а дроны ВСУ на трассах "охотились" на машины и людей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Комарова уехала из поселка Тёткино, расположенного почти на границе с Украиной, вместе с мамой и дочкой-школьницей почти сразу после начала вторжения ВСУ в Курскую область. "Спустя три месяца после начала СВО по нашему селу начались "прилеты", со временем это усилилось. Но мы не бежали, пока не началась эта атака (ВСУ на Курскую область – ред.). Многие говорят про эвакуацию, что все было сумбурно, но у нас было не так, было организованно. Объезжала машина, предлагали эвакуироваться, кто хочет. Соседи все к тому моменту уехали, а мы собрались 9 августа, буквально за 10 минут", - сказала Надежда. Тогда, уточнила она, жителям сказали брать только необходимое, потому что "через пару дней вернетесь". "Эвакуация уже шла на инкассаторских машинах – по соображениям безопасности. Под руководством главы поселка они выезжали - с тепловизорами, бронежилетами, в касках - вывозили всех, в том числе инвалидов. По трассам людей и машины вылавливали украинские дроны. Нас довезли до Глушково, где было уже не так опасно, потом на маршрутке окольными путями – до Рыльска. Оттуда – на автобусах до Курска, а там – распределение по регионам страны", - рассказала женщина. В результате семья оказалась в Воронежском церковном приюте "Покров" в поселке Отрадное. "Нас очень хорошо приняли, одели, обули, потому что приехали мы почти без вещей - взяли с собой буквально какие-то футболки, штаны, носки. Приют Покрова Пресвятой Богородицы. Спросили только, как дела, как доехали и отправили отдыхать. Проживают тут только женщины, в квартирах на несколько комнат – комната на семью. Мы втроем – я мама и дочь 14 лет - разместились (мой отец и муж умерли, но это не связано с СВО)", - пояснила Надежда. По ее словам, для проживающих в приюте периодически организуют культурные мероприятия. "Недавно, например, приезжали визажисты, сделали мамочек очень красивыми, потом была бесплатная фотосессия. Еще устраивают мастер-классы для детей – лепка и так далее, а до этого прихожане местного храма устроили для детей чемпионат по шахматам, учили их. В общем, тут о нас забоятся. Хочу сказать спасибо всем, кто это все здесь для нас организовал", - говорит беженка. Она рассказала, их семья - последняя из той партии эвакуированных, кто еще остается в приюте. "Из Курской области было 13 человек, кто с нами приехал – остались только мы: кто-то просто вернулся домой, если обстановка позволяет, кто-то получил сертификаты (на жилье – ред.) и уехал, мы еще только получаем. В приюте также помогли со школьным принадлежностями, но дочка "ходит" в свою курскую школу – занятия проводят онлайн, хотя учителя и ученики разъехались кто куда. Она любит свою старую школу. Я нашла подработку, еще получаю частично зарплату на основном месте работы – от Курского тепличного комплекса, нас не увольняют. Предлагали работу и тут, но я отказалась. Надеюсь, скоро вернуться в Курскую область, хочется домой, или поближе к дому", - поделилась собеседница агентства. По данным Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, в церковном приюте "Покров" в селе Отрадном Воронежской области с 2014 года помогают детям и их матерям в кризисной ситуации, детям-сиротам, беженцам и другим нуждающимся. Причем помощь оказывают всем обратившимся, вне зависимости от вероисповедания. (Обратиться можно по номеру: 8-800-70-70-222). С 2014 года в приюте получили помощь 5553 беженца из зоны конфликта. Сегодня в приюте проживают 75 беженцев из Донецка, Луганска, Курска. Приют ведет свою деятельность на пожертвования. С детьми в приюте работают профессиональные педагоги и психологи. В "Покрове" организованы столярная мастерская, медиастудия, гончарная мастерская. "Сироты дольше года в приюте, как правило, не живут. Сразу находятся приемные семьи. Женщинам помогают с проживанием, документами, оказывают гуманитарную, психологическую помощь. Основная задача проекта - сохранить ребенка в родной семье. Сейчас в приюте "Покров" живет 174 человека. Матери в кризисной ситуации зачастую живут вместе с детьми. Количество подопечных постоянно меняется", - уточняют в синодальном отделе. Также при "Покрове" работает центр "Пересвет" для мальчиков от семи лет до 21 года, находящихся в трудной ситуации – им "помогают вернуться к нормальной жизни": мальчики проходят курс социальной адаптации, занимаются творчеством.

https://ria.ru/20241126/svo-1985804201.html

https://ria.ru/20241125/svo-1985652859.html

https://ria.ru/20241125/magadan-1985560879.html

https://ria.ru/20241119/gumgruz-1984665016.html

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Артем Смирнов

курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, московский патриархат