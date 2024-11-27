https://ria.ru/20241127/elektrosnabzhenie-1985967941.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.11.2024
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:14
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Глава региона ранее сообщал, что отключение высоковольтной линии привело к обесточиванию всей Запорожской области. "Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысяч абонентов. По словам Балицкого, временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
https://ria.ru/20240707/bolnitsy-1958084683.html
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происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области