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В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.11.2024
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12:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/elektrosnabzhenie-1985967941.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.11.2024
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:14
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Глава региона ранее сообщал, что отключение высоковольтной линии привело к обесточиванию всей Запорожской области. "Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысяч абонентов. По словам Балицкого, временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
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происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона ранее сообщал, что отключение высоковольтной линии привело к обесточиванию всей Запорожской области.
«
"Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он добавил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысяч абонентов. По словам Балицкого, временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
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ПроисшествияЖКХЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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