https://ria.ru/20241127/efimov-1985869280.html
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию - РИА Новости, 27.11.2024
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:05
2024-11-27T10:05
2024-11-27T10:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, на станции установят типовой вариант электрооборудования. По словам Ефимова, все комплектующие будут отечественного производства, в том числе с московских заводов.Станцию "Вавиловская" Троицкой линии метро строят на Ленинском проспекте в районе улиц Строителей и Панферова. Первый участок Троицкой ветки от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". Строительство центрального участка от "Новаторской" до "ЗИЛа", в который входит "Вавиловская", планируется закончить в 2025 году.Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241125/efimov-1985269999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, на станции установят типовой вариант электрооборудования. По словам Ефимова, все комплектующие будут отечественного производства, в том числе с московских заводов.
Станцию "Вавиловская" Троицкой линии метро строят на Ленинском проспекте в районе улиц Строителей и Панферова. Первый участок Троицкой ветки от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". Строительство центрального участка от "Новаторской" до "ЗИЛа", в который входит "Вавиловская", планируется закончить в 2025 году.
Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.