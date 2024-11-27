Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/efimov-1985869280.html
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию - РИА Новости, 27.11.2024
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:05
2024-11-27T10:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, на станции установят типовой вариант электрооборудования. По словам Ефимова, все комплектующие будут отечественного производства, в том числе с московских заводов.Станцию "Вавиловская" Троицкой линии метро строят на Ленинском проспекте в районе улиц Строителей и Панферова. Первый участок Троицкой ветки от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". Строительство центрального участка от "Новаторской" до "ЗИЛа", в который входит "Вавиловская", планируется закончить в 2025 году.Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241125/efimov-1985269999.html
https://ria.ru/20241125/efimov-1985278393.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию

Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года
25 ноября, 14:09
Как указывается в сообщении, на станции установят типовой вариант электрооборудования. По словам Ефимова, все комплектующие будут отечественного производства, в том числе с московских заводов.
Станцию "Вавиловская" Троицкой линии метро строят на Ленинском проспекте в районе улиц Строителей и Панферова. Первый участок Троицкой ветки от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". Строительство центрального участка от "Новаторской" до "ЗИЛа", в который входит "Вавиловская", планируется закончить в 2025 году.
Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости
25 ноября, 09:05
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала