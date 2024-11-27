https://ria.ru/20241127/efimov-1985869280.html

Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию

Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию - РИА Новости, 27.11.2024

Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию

На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:05

2024-11-27T10:05

2024-11-27T10:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На строящейся станции московского метрополитена "Вавиловская" проводят отделку помещения под тяговую электроподстанцию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, на станции установят типовой вариант электрооборудования. По словам Ефимова, все комплектующие будут отечественного производства, в том числе с московских заводов.Станцию "Вавиловская" Троицкой линии метро строят на Ленинском проспекте в районе улиц Строителей и Панферова. Первый участок Троицкой ветки от "Новаторской" до "Тютчевской" открыли в сентябре. Он также включает станции "Генерала Тюленева" и "Университет дружбы народов". Строительство центрального участка от "Новаторской" до "ЗИЛа", в который входит "Вавиловская", планируется закончить в 2025 году.Ранее о строительстве станции "ЗИЛ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20241125/efimov-1985269999.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин