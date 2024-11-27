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Бесплатные инфракрасные обогреватели ставят в домах Красноярска - РИА Новости, 27.11.2024
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11:27 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/doma-1985955347.html
Бесплатные инфракрасные обогреватели ставят в домах Красноярска
Бесплатные инфракрасные обогреватели ставят в домах Красноярска - РИА Новости, 27.11.2024
Бесплатные инфракрасные обогреватели ставят в домах Красноярска
Инфракрасные обогреватели бесплатно устанавливают в частных домах Красноярска в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщило министерство экологии... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:27
2024-11-27T11:27
жкх
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Инфракрасные обогреватели бесплатно устанавливают в частных домах Красноярска в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщило министерство экологии Красноярского края. Отмечается, что в краевой столице продолжается перевод частного сектора на более экологичные источники теплоснабжения. Кроме газгольдеров, электро- и твердотопливных котлов, в домах жителей устанавливают инфракрасные обогреватели. В первую очередь на электроотопление переводят дома, владельцы которых относятся к категории граждан, имеющих льготу на оплату электроэнергии. "Из 105 домов, которые планируется в этом году перевести на электроотопление, новое экологичное оборудование установлено в 46 домовладениях, из них в 24 – инфракрасные обогреватели. Все оборудование, как и монтаж, владельцы частных домов получают бесплатно в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Подрядная организация – компания "Россети Сибирь", - говорится в сообщении. Одной из первых владелиц субсидированных инфракрасных обогревателей стала пенсионерка Татьяна Величко. Пять обогревателей в доме ее семьи установили еще месяц назад. Она отметила, что с этого момента ни разу не топилась печь, которая раньше обогревала небольшой дом. Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин приехал к супругам Величко, чтобы узнать мнение владельцев дома с инфракрасным обогревателем. "Переход на электроотопление важен именно для домов, где нет внутренней разводки водяного отопления. В доме четы Величко электроотопление заведено по внешним сетям, и в каждую комнату проведена отдельная линия. Таким образом обеспечивается самостоятельный ввод в каждую комнату. Выполнено заземление, поэтому система безопасна", – отметил министр. Энергетики пояснили, что для этих домовладений не требуется увеличения мощности и дополнительных работ в электрических сетях.
https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html
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жкх, красноярский край, красноярск
ЖКХ, Красноярский край, Красноярск
Бесплатные инфракрасные обогреватели ставят в домах Красноярска

Инфракрасные обогреватели бесплатно устанавливают в частных домах Красноярска

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Инфракрасные обогреватели бесплатно устанавливают в частных домах Красноярска в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщило министерство экологии Красноярского края.
Отмечается, что в краевой столице продолжается перевод частного сектора на более экологичные источники теплоснабжения. Кроме газгольдеров, электро- и твердотопливных котлов, в домах жителей устанавливают инфракрасные обогреватели. В первую очередь на электроотопление переводят дома, владельцы которых относятся к категории граждан, имеющих льготу на оплату электроэнергии.
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"Из 105 домов, которые планируется в этом году перевести на электроотопление, новое экологичное оборудование установлено в 46 домовладениях, из них в 24 – инфракрасные обогреватели. Все оборудование, как и монтаж, владельцы частных домов получают бесплатно в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Подрядная организация – компания "Россети Сибирь", - говорится в сообщении.
Одной из первых владелиц субсидированных инфракрасных обогревателей стала пенсионерка Татьяна Величко. Пять обогревателей в доме ее семьи установили еще месяц назад. Она отметила, что с этого момента ни разу не топилась печь, которая раньше обогревала небольшой дом.
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин приехал к супругам Величко, чтобы узнать мнение владельцев дома с инфракрасным обогревателем.
"Переход на электроотопление важен именно для домов, где нет внутренней разводки водяного отопления. В доме четы Величко электроотопление заведено по внешним сетям, и в каждую комнату проведена отдельная линия. Таким образом обеспечивается самостоятельный ввод в каждую комнату. Выполнено заземление, поэтому система безопасна", – отметил министр.
Энергетики пояснили, что для этих домовладений не требуется увеличения мощности и дополнительных работ в электрических сетях.
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